Intervistato dai cronisti a Bologna, dove questa sera l'Italia affronterà la Germania in Nations League, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato ancora del ripescaggio dell'Italia ai Mondiali: "Vorrei dire una cosa. Se continuiamo a parlare di questa cosa siamo poco credibili e rischiamo di farci prendere in giro. Nel calcio ci sono vincitori e sconfitti. L'Italia è stata eliminata e non si è qualificata, non parteciperà ai Mondiali. Un conto è lavorare per cambiare le norme, ma lo faremo in seguito: oggi siamo fuori dal Mondiale e diamolo per acquisito. Basta prendersi in giro, dobbiamo essere seri e credibili. E la credibilità passa attraverso una serie di progetti, tra cui quelli di sviluppo sostenibile".