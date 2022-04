Il presidente della FIGC Gabriele Gravina in merito al Decreto Crescita è netta: "Ho una posizione più estremista, sono per la soppressione totale del decreto". Una dichiarazione senza mezze misure.



Inoltre, ieri Gravina è tornato a parlare anche del tema delle plusvalenze: "È quello che continuo a dire da tre anni: se trasformiamo tutto quello che è indagine conoscitiva in indagine che forse non ha elementi oggettivi facciamo fatica. L’unico elemento, ed è una proposta politica che porterò a maggio, è che nell’ambito della valutazione del rapporto tra ricavi e costo del lavoro allargato non si terrà conto delle plusvalenze".