Durante un evento svoltosi a Bari nella serata di ieri, il presidente della FIGC, Gabriele, ha rialsciato delle forti dichiarazioni in merito alle polemiche che si sono verificate in virtù dei gravi errori arbitrali dell'ultimo turno di campionato.. Torniamo nei nostri ranghi e restiamo sereni. Se ci sono degli errori, riconosciamo prima quelli nostri e poi quelli in capo agli arbitri'.