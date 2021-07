Riaprire gli stadi a tutti, si muove anche la Figc. Dopo la mossa di Dal Pino e dei club della Serie A, che hanno chiesto un incontro ufficiale al premier Marioe al Sottosegretario allo Sport Valentina, in apertura del Consiglio federale il presidente Gabrieleha annunciato di aver scritto a Valentina Vezzali per verificare, alla luce della sensibile riduzione dei contagi nel nostro Paese, la possibilità di consentire un pieno ritorno dei tifosi negli stadi con l’inizio dei nuovi campionati: "​Riapertura degli stadi al 100%? Forse avremmo dovuto essere più accorti in questa fase, ma mi sono adeguato a una richiesta molto convinta della Serie A. Se dovessi pensare che la mia richiesta al 100% fosse fondata non sarei onesto. La Lega di A all'unanimità ha chiesto una partecipazione totale al processo. Abbiamo iniziato a discutere sull'esigenza di avere la riapertura totale, ho mandato una richiesta alla Vezzali dando la disponibilità nell'adottare i protocolli che il Cts riterrà opportuno adottare in linea anche con l'andamento tra calo dei contagi e incremento costante della politica vaccinale. La riapertura al 100% sarà oggetto di valutazione da parte del Cts. Sarebbe un dramma partire al 100% e tornare dopo 20 giorni alla chiusura. Mi ero preoccupato per una progressione attenta per portare a casa il miglior risultato. La questione 'gioco o non gioco' riguarda i soggetti coinvolti, per me lascia il tempo che trova".