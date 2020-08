Ospite al ritiro del Napoli a Castel di Sangro, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato in merito alla riapertura degli stadi. Ecco le parole riportare dal Corriere dello Sport: “Rivedere i tifosi allo stadio è stato stupendo. È bellissimo vedere nuovamente gli stadi aperti, è bellissimo vedere i tifosi in uno stadio: è uno spot per il calcio”. Da Milano gli fanno eco le dichiarazioni del governatore della Lombardia Fontana: “È possibile aprire gli stadi? Assolutamente sì. Spero che riuscire a trovare una soluzione compatibile per tutto il Paese, altrimenti potremo andare ognuno con i propri provvedimenti”.