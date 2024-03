Caso Acerbi, parla Gravina

Caso Acerbi, la posizione di Gravina

Sono arrivate le tanto attese parole di Gabriele Gravina sul caso Acerbi, durante la conferenza del consiglio federale che si é svolta oggi nel primo pomeriggio."C'è una decisione del giudice che tutti devono accettare, compreso chi non si sente soddisfatto. Io accetto il verdetto e sul piano umano non mi esimerò dall'abbracciare Acerbi quando lo vedrò".Parole, quelle del presidente federale, che riflettono l'intenzione del numero uno della Figc di non impugnare la decisione del giudice come fatto, in passato, con Lukaku squalificato dopo Juventus-Inter. IN AGGIORNAMENTORicevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.