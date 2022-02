Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di ANSA della situazione di guerra che sta colpendo attualmente l'Ucraina e di Roberto De Zerbi rimasto bloccato a Kiev. Queste le parole: La crisi ucraina ci addolora e ci preoccupa molto. Con il posticipo di 5' dell'inizio delle gare del fine settimana abbiamo voluto dare un segnale di unità nel promuovere e sostenere la pace. Ringrazio i tanti club, i dirigenti, i calciatori e gli allenatori che stanno inviando messaggi coerenti con la posizione italiana e quella della UEFA. In queste ore l presidente Ceferin si sta attivando in prima persona per aiutare tantissime persone del nostro mondo dimostrando di essere un grande leader. La situazione è critica, nella speranza che si arrivi presto ad un cessate il fuoco, ci siamo comunque attivati per poter riabbracciare quanto prima in Italia Roberto De Zerbi e il suo staff con cui sono in contatto costante".