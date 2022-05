"Cento squadre professionistiche sono troppe". Questo il pensiero del presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenuto nel corso del forum sul mondo del calcio organizzato a Roma dal Corriere dello Sport. "C'è l’esigenza di un nuovo prodotto, playoff o playout non lo so: ragioniamo insieme. Ma non tutto dipende da noi, ci sono provvedimenti che devono essere votati dalla politica". E ancora: "Si parla di riforma di campionati, io parlerei più di riforma del calcio. L'accademia azzurra lanciata è un ulteriore passo avanti in un rapporto di collaborazione e di logica sistemica. Il calcio potrebbe crescere e mi piace l'idea di un dialogo costante che attualmente si sta sviluppando con le diverse componenti legato alla volontà di trovare insieme indicatori che possano mettere in sicurezza il nostro sistema".