Come si legge sul Corriere dello Sport, il ds della Roma Petrachi ha incontrato il padre di Ryan Gravenberch, giovane talento dell'Ajax. Il centrocampista centrale classe 2002 è assistito da Raiola e piace ai migliori club europei. L’ex allenatore allenatore dell’Ajax, Aad de Mos ha confermato: "Recentemente un grande club mi ha chiamato per chiedermi di Ryan, è la Roma". Il gioiellino dei Lancieri, però, è da tempo nel mirino della Juventus che in più di un'occasione ne ha parlato proprio con Raiola. La mossa dei giallorossi però rischia di complicare i piani dei bianconeri.



Foto ​ORANJE.COM.