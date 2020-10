1









Classe 2002, personalità da vendere e una tecnica da primo della classe. Ryan Gravenberch si è ritagliato un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico di Ten Hag all'Ajax, tanto da diventare una pedina imprescindibile. Contro l'Atalanta ha confermato quanto di buono si dica sul suo conto e che il paragone con Paul Pogba può sussistere in prospettiva. Mino Raiola, il suo agente, gongola perché, oltre al Barcellona, ci sono diversi club italiani sul gioiello olandese, come scrive Calciomercato.com.



JUVE E MILAN - Milan e Lazio in passato avevano provato a intavolare trattative nella scorsa estate con l'Ajax, partendo già da una base di 10 milioni di euro, considerando il giocatore in scadenza di contratto. Poi il rinnovo fino al 2023 ha frenato l'affare e lì si è inserita la Juve. A cui Gravenberch piace davvero tanto. Piace a Paratici, che ha individuato in lui il centrocampista giusto, con una valutazione di 25/30 milioni di euro. Il nome per puntellare il reparto in difficoltà.