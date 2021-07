Al Der Telegraaf, Ryanha parlato del paragone con Paul Pogba. "​Vedo gente che mi paragona a calciatori così celebri per farmi un complimento e questo non mi crea ulteriore pressione. Credo di dover provare a essere me stesso. Se tra dieci anni ai giovani calciatori diranno che somigliano a Ryan Gravenberch, allora vorrà dire che ho fatto bene nella mia carriera".