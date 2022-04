Da tempo quello di Ryan Gravenberch - per talento, età e caratteristiche - è un nome associato con insistenza alla Juventus. Non è un mistero che i bianconeri siano alla ricerca di forze fresche a centrocampo e il giovane classe 2002 dell'Ajax ha dimostrato di poter essere un investimento "sicuro". La Juve però non è l'unico grande club europeo che ha messo gli occhi su di lui, né quello al momento in vantaggio per assicurarsi le sue prestazioni.



LA SITUAZIONE - Come riporta Calciomercato.com, i bianconeri si sono informati recentemente sulla situazione di Gravenberch, in scadenza di contratto nel 2023, ricevendo la stessa risposta che l'Ajax ha dato a chi ha bussato alla porta: 50 milioni di euro, una richiesta che ha frenato l'avvio di una trattativa. A differenza di quanto accaduto con il Bayern Monaco, che ha ammesso come tra i bavaresi e gli olandesi sia in corso una trattativa. Certo, ancora lontana dall'essere concretizzata: i campioni di Germania hanno offerto 25 milioni di euro, c'è ancora distanza tra le parti e ci sarà ancora da trattare. La Juventus resta sullo sfondo, consapevole della difficoltà dell'affare.