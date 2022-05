Ryan Gravenberch, centrocampista dell'Ajax accostato anche alla Juventus, firmerà per il Bayern Monaco. Il passaggio dell'olandese in Baviera, nelle ultime settimane, non è mai stato in dubbio: ora però l'accordo tra i campioni di Germania e quelli d'Olanda è totale. Gravenberch vestirà la maglia del Bayern per una cifra di 20 milioni più bonus, come riportato da Sky Sport.