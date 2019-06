Dall'infortunio al caso stupro: brutte notizie in casa Neymar. L'attaccante brasiliano non vive un momento facile e dovrà dire addio anche alla Coppa America: nel corso dell'amichevole vinta per 2-0 contro il Qatar, infatti, è uscito anzitempo in seguito a una bruttissima distorsione alla caviglia, riportando la rottura del legamento della caviglia. Così, ufficialmente, il brasiliano non parteciperà alla Coppa America.



CASO STUPRO - Novità, si diceva, anche in merito al caso stupro, con l'accusa mossa contro Neymar da Najila Trindade Mendes de Souza. Il video di O Globo mostra i due in albergo a Parigi prima intenti in atteggiamenti amorosi sfociati però in uno scontro fisico. Eccolo: