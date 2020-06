Grave incidente per Alex Zanardi che stava correndo in handbike una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, in provincia di Siena. Secondo quando si apprende dall'Ansa l’incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Da quanto appreso è coinvolto un mezzo pesante. Sul posto intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale. Nelle prossime ore vi terremo aggiornati sulle condizioni dell'ex pilota di Formula 1. Sempre secondo l'Ansa Zanardi è in gravi condizioni ed ha subito un politrauma, è arrivato in codice 3 all'ospedale di Siena.