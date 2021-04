Alberto Grassi, centrocampista del Parma che stasera all'Allianz Stadium gioca da vicecapitano contro la Juventus, ha lasciato un commento ai microfoni di Dazn nel prepartita: "La prestazione la mettiamo sempre, e finché la matematica ce lo consente ci crediamo sempre fino alla fine."



La squadra di mister D'Aversa si trova in una situazione difficile disperata, stasera è un'ultima spiaggia per provare ad alimentare le residue speranze dal penultimo posto in classifica in cui si trova. Per la Juve è invece una gara fondamentale in ottica Champions.