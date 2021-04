L'avvocato del Napoli Mattia Grassani è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per ripercorrere le tappe che portarono al mancato fischio d'inizio della partita tra Juventus e Napoli lo scorso 4 ottobre: "Le carte sono pubbliche e le possiamo commentare, nel tardo pomeriggio del 3 ottobre c'erano tre provvedimenti due delle Asl ed uno del gabinetto del governatore della Campania che bloccavano la partenza del Napoli. L'isolamento dei giocatori e dello staff tecnico doveva essere fatto nelle rispettive abitazioni. Il provvedimento della domenica 4 ottobre ha solo confermato le direttive del giorno precedente dell'Asl1 Asl2 e Regione e così sono arrivati dei provvedimenti confermativi. I giocatori non potevano viaggiare per motivi di salute pubblica. L'ordine tassativo di non muoversi arrivato solo la domenica? La Regione ha bloccato la partenza il sabato".