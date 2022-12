L'Avvocato di fiducia del Napoli Danieleha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale parlando dell'indagine Prima che vede protagonista la Juventus. Queste le sue parole:RISCHI - "L’indagine ha come oggetto: da un latodall’altro lato quello relativo aldella stagione 2020/21. Ho visto la Juventus dare valori non veritieri ad alcuni giocatori, ma a maggio, quando si sono già pronunciati, è stato stabilito che certi valori potessero essere anomali, ma siccome non esisteva una regola di mercato che stabilisse minimi e massimi, quelle operazioni non potevano essere censurate. Possono essere presi nuovamente in considerazione grazie ad altri elementi d’indagine? Dipende dagli elementi stessi. Sull’operazione già giudicata come fatto dal Tribunale Federale è molto difficile. Secondo me, la questione interessante da valutare è la seguente:che presteranno il fianco ad un vulnus quando verranno chiuse le indagini. Questi sono comportamenti gravi che espongono la Juventus a sanzioni"."La Juventus per l’operato di tutti i suoi tesserati ha un margine sanzionatorio molto pesante:. È da escludersi, eventualmente, l’assegnazione dello scudetto alla seconda classificata per la stagione 2020/21. Qualora venisse affermata la responsabilità, tra queste sanzioni vengono valutate una serie di elementi".