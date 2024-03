La Juventus fuori dal Mondiale per club? Intervistato da Radio Napoli Centrale, l'avvocato del Napoli calcio Mattiaè tornato a parlare del tema della partecipazione alla competizione che il club azzurro si sta contendendo con- "Se De Laurentiis ha parlato della ingiusta partecipazione della Juve alla Coppa del Mondo sa quello che dice"."Se c’è motivo per fare causa? Se c’è ciccia? Il presidente difficilmente apparecchia un barbecue senza la migliore fiorentina da metterci su, esattamente come quella conferenza che riguardava gli agenti, con parole molto forti"."Come sempre, serve per attirare l’attenzione e far riflettere sull’argomento".Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.