L’avvocato del Napoli Mattia Grassani ha parlato sulle colonne del Corriere dello Sport del caso Suarez, e delle sanzioni in cui può incappare la Juventus: "Se la Procura Federale contesterà l’articolo 32, si va dall’ammenda alla penalizzazione di punti in classifica. Possibilità di un illecito sportivo? Accadrebbe soltanto in caso di affermazione di responsabilità del legale rappresentante in comportamenti legati al tesseramento ma non mi sembrano queste le accuse mosse a Paratici".