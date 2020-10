L’avvocato del Napoli Mattia Grassani ha parlato a Radio Anch’io Sport soffermandosi sul caso che ha portato all’annullamento di Juve-Napoli: "In caso di contatti stretti con persone positive, a decidere sono le ASL del territorio. Mi indigna vedere persone che ipotizzano l'esistenza di ASL che possano condizionare le gare in base agli interessi, senza pensare alla salute della gente. Il campionato si deve disputare ma non a rischio della salute delle persone. Il Napoli non è andato a Torino, ma non è stata una sua decisione: lo ha documentato a Figc, Lega e Giudice Sportivo".



SUL 3-0 A TAVOLINO - "Lo sport perderebbe l'occasione per dare un messaggio chiaro: non bisogna giocare a tutti i costi, a prescindere dal bene superiore della salute".



SUL PROTOCOLLO - "Il protocollo del 18 giugno dà alle ASL la giurisdizione esclusiva per la disputa delle partite. Se si vuole cambiare qualcosa, va cambiato il protocollo".



SULLA 'BOLLA' - "Bolla dopo la positività di Zielinski? Una situazione simile non è mai stata ipotizzata in tutto il carteggio con la ASL nei giorni scorsi".



SULLA SOSPENSIONE DEL CAMPIONATO - "Non penso ci siano i presupposti, ma va stilato un piano B che ipotizzi un campionato più corto con l'assegnazione di tutti i titoli".