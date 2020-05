1









"Tanto rispetto per chi ha scritto la storia di questo sport e di questa città. #Torino #Superga #GrandeTorino". E' il messaggio di Paulo Dybala, dedicato al Grande Torino in una giornata speciale. Il ricordo, quest'anno, forzatamente ancora più virtuale di una squadra che, come vuole il mito, solo il fato la vinse. Un giusto momento di ricordo, di celebrazione, oltre i colori, perché oggi più che mai il bianconero si mischia con il granata e Torino, in questi momenti, ha un'anima sola.