Domani latornerà in campo e lo farà dalla delicatissima trasferta di Bergamo contro l'di Gasperini. Stando a quanto ribadito a più riprese da Allegri, si tratterebbe di un vero e proprio scontro diretto in vista della prossima qualificazione alla Champions, ma in casa Juve le ambizioni sono ben diverse. Ecco perchè sarà importante fare 3 punti e, magari, fare bottino pieno nelle prossime due gare prima della prossima sosta per le nazionali.rispetto a quanto visto con il Lecce, perchè oltre ai già indisponibili Alex Sandro e Pogba, nelle ultime ore si sono aggiunti anche, che hanno creato non pochi problemi a Max Allegri.- Già, perchè l'assenza dei due centroavanti sarà notevole, soprattutto se consideriamo che l'unico attaccante di ruolo rimasto, non è un vero e proprio centroavanti, ovvero, Federico Chiesa. Ma ci sarebbe una grossa e importante novità, perchè l'infermeria del J Medical ha si riempito 'due stanze', ma ne ha libearata una, quella che apparteneva a Moise. L'attaccante bianconero ha infatti recuperato dal problema alla tibia e sarà a disposizione per la sfida di domani. Allegri lo ha inserito nella lista dei convocati, con grandi possibilità di vederlo anche tra gli 11 titolare. La stessa, se vuole tenere testa agli altri compagni di reparto e cercare di conquistare più minuti possibili nell'arco della stagione.