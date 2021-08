La Juventus di Max Allegri farà meglio di quella di Andrea Pirlo? La risposta che ci sentiamo di dare, nonostante il pari di Udine, è sì. Tuttavia ci vuole tempo a smaltire scorie e cacciare fantasmi, e così come l'Inter, pur ridimensionata come sappiamo dal mercato, ha iniziato il campionato in gran scioltezza con un 4-0 senza storia rifilato al Genoa, viaggiando sulla scia positiva dello scudetto,Una brusca similitudine con la squadra dell'ultimo anno, capace di mettere in mostra ottime idee e un calcio brillante, per poi scadere in patemi mentali e finire col perdere la trebisonda. Esattamente come accaduto ieri al cospetto di un'Udinese onesta e nulla più,, sovvertendo l'inerzia mentale del match.La solita Juve a due facce che magari incanta un tempo e poi ti regala mezza partita. Niente panico, Allegri ha la scorza giusta per lavorarci efficacemente e il campionato dura ancora 37 partite. Ma una lezione preziosa arriva dalla Dacia Arena, e ancor prima da San Siro: