Senza dubbio è stata tra le Juventus più convincenti della stagione quella vista questo pomeriggio all'Allianz Stadium, vittoriosa per 2-0 contro la Spal grazie ai gol di Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo. Non a caso, è coincisa anche con la partita in cui i bianconeri hanno tirato più volte dall'inizio del campionato: sono ben 17 le conclusioni della squadra di Maurizio Sarri, di cui 10 nello specchio e 5 a opera del solo Ronaldo. Solo un super Berisha ha evitato alla Spal un passivo ben più doloroso.