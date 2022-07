Dal sito ufficiale dellaCompleanno al lavoro per Danilo!La preparazione in vista della nuova stagione è ormai ripresa da diversi giorni. Per Dani dal 4 luglio, quando si è ritrovato al Training Center (insieme ad altri compagni) non avendo avuto impegni con la Nazionale verdeoro.L’entusiasmo è quello di sempre, il sorriso anche. In questi tre anni insieme abbiamo imparato a conoscerlo bene, come grande giocatore quale è, ma anche e soprattutto come uomo.Nella scorsa annata ha totalizzato 31 presenze (segnando anche 2 gol) tra Serie A, Coppa Italia e Champions League e la sua capacità di ricoprire più ruoli si è rivelata in più occasioni un valore aggiunto per la squadra, come anche la sua esperienza e il suo carisma.E il nostro augurio è che anche in questa sua quarta stagione in bianconero possa continuare a rivelarsi fondamentale.Feliz aniversário, Dani!