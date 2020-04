Paola Di Benedetto vince a sorpresa la quarta edizione del Grande Fratello Vip, battendo all’ultimo televoto in una finale tiratissima Paolo Ciavarro. Al terzo gradino del podio il calciatore Sossio Aruta. L’ex madre natura di Ciao Darwin, fidanzata con Federico Rossi (in arte Fede), ha concluso il suo percorso con un annuncio esemplare: donerà tutto il montepremi di 100 mila euro in beneficienza alla Protezione civile, un aiuto che servirà ad aiutare chi sta combattendo in prima linea contro il coronavirus.



