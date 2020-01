Grande folla e accoglienza al Megastore dell’Allianz Stadium dove oggi era ospite Pualo Dybala. Ad attenderlo tantissimi tifosi bianconeri grandi e piccoli. In attesa di altre magie sul rettangolo verde il numero 10 bianconero si è divertito con la folla presente oggi pomeriggio. Dopo la panchina mercoledi in coppa Italia, la Joya vuole tornare a colpire e a far volare la Juventus in alto in classifica e proverà a farlo già dalla sfida di domenica sera al San Paolo.