Tutto pronto per il trasferimento di Bruno Fernandes dal Benfica al Manchester United, che pagherà l’ingente somma di 65 milioni di euro. Secondo il quotidiano portoghese A Bola, l’affare si può chiudere entro la fine di questa settimana e il centrocampista volerà in Inghilterra per assistere alla partita dei Red Devils contro il Liverpool. Un affare pazzesco, che può liberare Paul Pogba. Chiaramente anche in direzione Juventus.