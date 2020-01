Quasi tutto pronto per la missione Napoli. Oggi i bianconeri sono scesi in campo agli ordini di Maurizio Sarri, il quale sta preparando la sfida alla sua ex squadra con i soliti dubbi in attacco e qualche certezza in più in difesa a causa degli infortuni di Demiral, Danilo, De Sciglio che si sono aggiunti al lungodegente Chiellini. Domani alle 13.15 c’è grande attesa per la conferenza stampa di Maurizio Sarri presso la sala stampa dell’Allianz Stadium.