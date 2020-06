3









La stagione di Sami Khedira è finita con un paio di mesi d'anticipo. Anzi, pure di più se si pensa che prima della manciata di minuti con il Milan dopo la sosta forzata la sua ultima apparizione era stata il 26 novembre contro l'Atletico Madrid. La Juve pensa di cedere il centrocampista in estate. Per due anni consecutivi arriverà sotto quota 1000 minuti giocati ma il tedesco vorrebbe restare a Torino fino alla fine del suo contratto nel giugno del 2021.



BLOCCATO - Come scrive La Gazzetta dello Sport: "Sami a Torino si è sempre trovato bene e ha immaginato il 2020-21, l’ultimo anno del suo contratto, come la sua sesta stagione bianconera. Intenzione di andare altrove, poca. Volontà di chiudere la carriera allo Stoccarda, dove tutto è cominciato, ancora meno. Per questo la conferma è possibile. Il problema però in estate si porrà. Difficile capire se la Juve e Sami tra un paio di mesi possano arrivare a un accordo con una nuova squadra, magari dalla Mls. Economicamente, non sarà semplice. Nel settembre 2018 Khedira ha rinnovato con la Juventus fino al 2021 e il suo ingaggio da 6-7 milioni è pesante per tutti, soprattutto con un’affidabilità fisica così limitata".