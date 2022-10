Non bastano i risultati sul campo, le grane per la Juventus arrivano anche dal mercato. Secondo quanto riporta il media inglese The Athletic, infatti, il centrocampista brasiliano Arthur dovrà operarsi e starà fuori per un periodo compreso tra i 3 e i 4 mesi a causa di un grave problema muscolare. In questo scenario si allontana l'ipotesi di un riscatto da parte dei Reds.