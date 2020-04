La sensazione è quella della calma prima di una grossa tempesta. Come quando due eserciti si schierano l’uno di fronte all’altro prima dell’imminente guerra.La madre malata, la paura del coronavirus e la marginalità nel futuro bianconero, questi i motivi che stanno frenando il Pipita, che per quanto leciti e personali possano essere vanno in contrasto con i rientri programmati dei suoi compagni di squadra. Nonostante una situazione di tensione, la calma è data dal fatto che la società, per questo la posizione di Higuain è quasi tollerata da un punto di vista prettamente formale. Inoltre, un rientro in ritardo rispetto ai compagni non sarebbe un dramma: l’attaccante argentino può essere disponibile per la ripresa degli allenamenti in poco tempo, dato che la quarantena di 14 giorni, prassi per chi rientra dall’estero, può essere ristretta a una settimana con il metodo del doppio tampone negativo. - Stando a quanto riporta il Corriere di Torino,: lui non vuole un ritocco, alla Juve potrebbe tornare invece comodo spalmare il suo stipendio e rivalutarlo in otticaLa società cerca un nuovo attaccante e sta lavorando su più fronti per dare un nome alla maglia numero 9: in primis c’è Icardi, poi Gabriel Jesus fino ad arrivare alla pista sottotraccia Milik e al sogno Kane. E se la Juve non volesse ascoltare le richieste dell’entourage del giocatore, gli intimasse di tornare e lui rifiutasse perché sentitosi scaricato?- Tuttosport fa il punto il punto di questo scenario. Oltre alla possibile causa legale,. La rescissione lo avvicinerebbe alle soluzioni gradite River Plate e Los Angeles Galaxy, squadre in cui dovrà accettare un ingaggio al ribasso ma una buoniscita da parte della Juve.: con Dybala in campo si è vista una squadra spumeggiante, ma poco presente negli ultimi 15-20 metri. Con l’altro argentino in campo questo problema viene ovviato. In più, fattore di primaria importanza, se il campionato riprenderà si giocherà con molta frequenza, spesso e volentieri una volta ogni tre giorni, e a quel punto i cambi saranno preziosissimi.: gli altri esterni d’attacco non sono così affini al gol, il centrocampo ha mostrato vena realizzativa sono nelle ultimissime partite pre-coronavirus, e in Primavera e Under 23Per ora sono tutte valutazioni a fatte priori, ma la calma è fragile e la tempesta alle porte, anche se nessuno, Higuain, Sarri e Juve, la vuole.