Nota Ansa sul Gran Galà del Calcio AIC.Sono grandissimi nomi, come da tradizione, quelli dei vincitori del Gran Galà del Calcio AIC, l'evento di consegna dei premi dell'Associazione Italiana Calciatori relativi alla scorsa stagione calcistica. L'assegnazione dei riconoscimenti dell'Assocalciatori, presieduta da Umberto Calcagno, è avvenuta quest'anno direttamente presso i centri sportivi delle squadre, in attesa di poter presto tornare all'edizione in presenza nella classica serata di gala organizzata con il supporto e la collaborazione dell'agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini. In copertina a questa edizione riferita alla stagione 2020-21 ci sono Romelu Lukaku e Cristiana Girelli, votati Calciatore e Calciatrice dell'Anno. Il centravanti belga ex Inter e l'attaccante bresciana della Juventus sono dunque i trionfatori dei premi "assoluti", scelti da una giuria d'eccezione formata da allenatori, arbitri, C.T. ed ex C.T. della Nazionale ma, soprattutto, dai calciatori e dalle calciatrici di Serie A.