L’edizione 2023 del Gran Galà del Calcio si terrà quest'oggi al Saint Joseph Resort di Salerno. Tra i premiati di quest’anno, scrive il Corriere dello Sport, con riferimento alla stagione calcistica 2022-23, ci sono(miglior portiere),(miglior difensore),(miglior centrocampista),(miglior attaccante),(miglior calciatore)(miglior giovane),(gol dell’anno),(miglior agente),miglior allenatore),(miglior tecnico giovane),(miglior presidente),(miglior dirigente) emiglior ds). Il Monza riceverà un riconoscimento per aver giocato con più italiani in Serie A, Maresca come miglior arbitro della Can e Irrati per essere stato il migliore al Var. Il giocatore rivelazione dell’anno è Luca Ranieri della Fiorentina, mentre il premio per l’esordiente andrà a Salvatore Esposito dello Spezia.