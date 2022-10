Massimo, a Gazzetta, parla così del momento Juve: "Sì, ho letto anch’io che la Juve è in crisi nera, e che noi abbiamo 11 punti e loro 13, quindi 11 più 3 fa... Quanto fa?... Mai stato bravo in matematica... E non vorrei diventarlo oggi, consentitemi un po’ di scaramanzia. Certo, vincendo daremmo una spinta che potrebbe portarci in alto. Ero in Maratona quando il Toro, sotto di un gol e ridotto in nove per le espulsioni di Bruno e Policano, rinchiuse per un’ora la Juve nella sua area. Vinsero loro, ma ancora adesso ripenso a quel derby come a una vittoria. Tra le vittorie vere, invece, la prima non si scorda mai: 4-0, subito dopo la morte di Meroni, con tutto lo stadio in piedi che piange e grida “Gi-gi”. Per la prima volta, il derby si gioca nello stesso giorno in cui morì la nostra Farfalla. Vorrei che i ragazzi la onorassero giocando un partitone. E mettendo un paio di palloni in rete, se possibile".