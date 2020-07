Giornalista e tifoso granata. Massimo Gramellini parla del "suo" derby su La Gazzetta dello Sport. L'avversario che l'ha fatto soffrire di più? "Michel Platini. Dopo una sua doppietta in un derby, mi misi a letto con la febbre a 39. Non credo di essere ancora guarito del tutto. Il granata più esaltante? Qui la risposta è obbligata: Paolino Pulici. Il maghetto della mia adolescenza. Sta a Harry Potter come la Juve a Voldemort. Il suo pallonetto a Dino Zoff rimane una delle dieci cose per cui vale la pena di essere granata. Aggiungo Bonesso, Dossena e Torrisi, 3 gol in 4 minuti contro la Juve più forte di tutti i tempi. Vissi la rimonta in curva Maratona: non si vedeva nulla, ma si sentiva tutto".



I PIU' AMMIRATI - "Tra i granata Claudio Sala, il nostro CS7, che seminava il panico tra i difensori della Juve con Claudio Gentile aggrappato ai suoi pantaloncini come una zavorra. Per la Juve, Marco Tardelli. Che giocatore formidabile. Grinta, carattere, tecnica, bravissimo a difendere e ad attaccare. Uno juventino con la faccia da Toro".



DERBY DI OGGI - "Mission Impossible? E non vedo nessun Tom Cruise, purtroppo. Mi accontenterei che il Toro lottasse con coraggio, agonismo e ferocia. Un derby da Toro. Ma quanti di loro sanno cosa vuol dire? Spero che Longo e Asta abbiano tenuto un corso accelerato. Apriamo il capitolo Sogni? Ottantottesimo minuto: entra Millico, prende palla sulla tre quarti, si accentra alla sua maniera e spara un bolide all’incrocio sotto la traversa. Uno a zero per noi. C’è ancora tempo per fischiare un paio di rigori alla Juve, ma Sirigu li para entrambi".



CHI TOGLIE ALLA JUVE, ESCLUSO RONALDO - "Dybala. Certe volte sembra Platini, e la febbre mi risale".