Già vi abbiamo dato notizia, grazie ai siti FootyHeadLines e La Maglia Bianconera, di quella che potrebbe essere la maglia della Juventus per il 2021-2022. Oggi un grafico del videogioco Pes, che si occupa di disegnare la versione in videogioco della maglia della Juve, ha fornito un ulteriore spoiler pubblicando su Instagram un prototipo di Cristiano Ronaldo "in versione Pes" con la maglia della prossima stagione.