Vince Leclerc, vince la Rossa, ma il colore del GP di Monza del Novantesimo è anche un po' bianconero.(la prima per Leclerc). L'ex capitano, ma non solo, come lo stesso Del Piero ha fatto vedere tra le suedi Instagram:. Lo scatto della stretta di mano tra le due ex bandiere bianconere avrà senz'altro fatto sorridere ancor più i tifosi ferraristi e juventini.