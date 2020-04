Scontro al Senato tra il premier Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. L’ex premier ha attaccato in modo diretto: “Glielo diciamo in faccia: siamo a un bivio. E' stato bravo a rassicurare gli italiani, è stato molto bravo. Il punto però è che nella fase 2 della politica non basta giocare su paura e preoccupazione. C'è una ricostruzione da fare che è devastante e richiederà visione e scelte coraggiose. Dia un occhio in più ai dati dell'Istat o noi non saremo al suo fianco. Se sceglierà la strada del populismo non avrà al suo fianco Italia viva. Non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini per darli ad altri. Il Coronavirus è un nemico vigliacco, ma noi quando diciamo di ripartire pensiamo di onorare chi è caduto a Bergamo. Chi è morto a Bergamo se potesse parlare ci direbbe: ripartite anche per noi".



Così Conte ha risposto: ”Quale ultimatum? Renzi ha chiesto di fare politica? E' quello che stiamo facendo, quindi non c'è nessun ultimatum. La maggioranza esiste ancora”.



Il leader della Lega Salvini ha ribadito: ”Rimarremo in Aula sino a che non si daranno risposte concrete agli italiani: basta chiacchiere, basta parole. La prossima volta, venga a dire abbiamo fatto, non faremo, faremo”.