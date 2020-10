Come preannunciato ieri sera, è stato ufficializzato oggi il nuovo Dpcm varato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in materia di prevenzione sul coronavirus. Il mondo del calcio è interessato insieme a tutti gli altri aspetti della vita civile. Niente più pubblico, insomma, ma le partite di Prima Squadra e Under 23 della Juventus possono sicuramente andare avanti. Stessa sorte dovrebbe toccare a Women e Primavera, poiché i tornei in cui militano sono di carattere nazionale. Il decreto entra in vigore domani e durerà fino a martedì 24 novembre.

DI MAIO E CONTE - Il leader del Movimento 5 Stelle. nonché Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio oggi sull'Avvenire ha dichiarato: "Se il calcio va avanti? Il calcio è una grande industria, ma in questa fase sono altre le priorità. Ascolteremo con attenzione le valutazioni del Comitato tecnico scientifico". Il Premier Conte ha illustrato tutte le misure contenute nel decreto (QUI tutta la conferenza).

IL RESTO DELLO SPORT - Per quanto riguarda le altre attività motorie, sono consentite solo quelle all'aperto purché venga rispettato il distanziamento sociale di due metri (eccezion fatta per gli accompagnatori di minori e persone non autosufficienti). Mentre saranno chiuse palestre e piscine.