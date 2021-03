L'ex vice di Maurizio Sarri Luca Gotti, oggi allenatore dell'Udinese, ha svelato il perché l'ex allenatore della Juventus non l'ha portato in bianconero come vice, preferendo Martusciello: "Sarri aveva già lavorato al suo vice allenatore che in quel momento era all'Inter, e voleva portare lui al Chelsea. I nerazzurri non l'hanno liberato e Maurizio ha chiamato me; ma con la promessa che se fosse tornato in Italia avrebbe richiamato il suo vice allenatore, così com'è successo. A me sarebbe piaciuto fare un'esperienza nella Juve insieme a lui, ma ho compreso perfettamente la situazione".