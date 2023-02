Non sarà Lucaa guidare lonella sfida di domenica contro la. Dopo l'ultimo pareggio con l'Empoli, infatti, il club ligure ha deciso di esonerare l'allenatore, che quindi non sarà in panchina per il prossimo match di campionato."Spezia Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il Club intende ringraziare il tecnico per l'attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali", si legge in una nota.Al suo posto, al momento, ci sono il vicee il collaboratore Terzi, in attesa dell'arrivo di un nuovo tecnico. In pole nella lista dei possibili sostituti c'è Leonardo, con cui i contatti nelle ultime ore sono stati frequenti.