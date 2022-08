L'allenatore dello Spezia,, ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN nel post partita contro la Juve.'Abbiamo dimostrato una personalità migliore rispetto a quella vista contro l'Inter. E' migliorata l'idea comune della costruzione del gioco, ma non puoi permetterti di andare alto con tutte le squadre. Non devo essere contento, perchè. L'idea è quella di fare punti, è come se ci accontentassimo solo di arrivare li. Negli ultimi 20 metri i palloni si gestiscono in un altro modo perchè è li che fai i punti. Dobbiamo crescere di mentalità e diventare un pò più grandi. Io non ho cambiato molto e quello che ho modificato l'ho fatto con intelligenza'.