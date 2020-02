Luca Gotti, allenatore dell'Udinese che ieri è stata sconfitta 2-0 dell'Inter, parla della lotta scudetto a margine della premiazione per la panchina d'Oro: "Se l'Inter può impensierire la Juve? sì, lo dice il campo. L'Inter sta trovando grande continuità, a gennaio sono arrivati 3 innesti di grande livello, uno l'ho avuto e due li visti da vicino l'anno scorso. Conte ha bisogno si un po' di tempo per assemblarli col resto della squadra. Ora sono grandi solisti, che cercano di nuoversi in manioera armonica quando lo faranno con la squadra l'Inter potrà crescere ancora".