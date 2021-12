Luca, tecnico dell'Udinese, ai microfoni di Sky ha parlato del rapporto con: "L'allenatore Sarri lo conosciamo tutti. Credo che la gente in generale conosca meno la persona ed è una persona che non ti lasci indifferente: o la ami o la odi. Io sono fra quelli che lo amano. Mi piace, siamo estremamente diversi ma abbiamo punti di affinità in comune. È capitato di fare 2-3 ore di macchina in silenzio o a stare a parlare di tattiche, di libri, di De André. Ci sono aspetti legati alla cura del dettaglio che magari uno utilizza nella sua direzione. Il fatto che lui abbia un metodo diverso da quello classico degli altri allenatori ti induce a fare delle riflessioni".