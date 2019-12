Luca Gotti è stato assistente di Maurizio Sarri ai tempi del Chelsea e in questa stagione avrebbe potuto far parte dello staff de tecnico bianconero a Torino. Fu lo stesso Gotti, dopo la prima partita come tecnico dell'Udinese a spiegare perché le cose non andarono in porto: "​Sembrava tutto indirizzato ma poi Maurizio ha deciso, probabilmente giustamente, di fare questa esperienza apice della sua carriera scegliendo persone che l'hanno accompagnato da anni. Aveva promesso a Martusciello che una volta tornato in Italia sarebbe stato il suo vice e questo l'ho compresa mio malgrado. Mi sarebbe piaciuto andare in un grande club come la Juve, giocare la Champions League, giocare per vincere. Detto questo ho avuto la fortuna di trovare un club che è in Serie A da 25 anni ed è molto avanti dal punto di vista organizzativo. Sono felice di dove sono".