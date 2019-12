Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato del suo rapporto con Maurizio Sarri, con cui ha lavorato nella scorsa stagione al Chelsea. "Il suo percorso? Non sono qua e dunque non posso giudicare. Per quello che ho visto sta facendo bene. Per quanto il mio rapporto con Sarri non cambia nulla". Il tecnico dei friulani si aspettava però di tornare a lavorare con Maurizio, anche in quest'avventura juventina: "Sì, per qualche giorno l'ho pensato. Poi però si fanno delle scelte, lui ne ha fatte altre. C'era una promessa per Martusciello, e dunque ho capito. Questo non cambia il mio rapporto con Maurizio", le sue parole.