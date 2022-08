Le parole dia Sky Sport:LA PARTITA - "Quello che chiedo alla squadra è un gradino in avanti di miglioramento sulla personalità con la quale affrontiamo tutte le partite. Chiaro che con le grandi ci sono difficoltà di certo tipo ma la personalità deve essere di sfruttare le proprie caratteristiche e avere identità di squadra"TURNOVER - "Non c'è una chiave, c'è l'allenamento quotidiano vedere come fanno i ragazzi in campo e fare meno guai possibili".JUVE - "Ha tante armi, sono nel conto le difficoltà. Non dobbiamo concedere la continuità, dobbiamo avere la nostra parte di possesso palla e non rinunciare mai a metterli in difficoltà".