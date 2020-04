1









Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti parla del futuro dei suoi centrocampisti tra cui Rolando Mandragora che dovrebbe tornare alla Jue per 26 milioni. La possibilità che Mandragora e altri centrocampisti come Fofana lascino l'Udinese è "molto verosimile. I giocatori che hanno giocato in mezzo al campo fino ad ora hanno molto mercato - continua Gotti a Radio Sportiva -. Sono appetiti da grosse squadre. Sono ad Udine per un certo tempo e la realtà di Udine tende a formare i giocatori per prepararli ad altri contesti. E' fisiologico quello che dice il direttore. Lo scenario futuro è ancora da scrivere e ci sono da capire le esigenze e se le valutazioni dei calciatori saranno congrue, l'Udinese non svende e non ha bisogno di fare cassa immediata".